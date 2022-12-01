Школы и детские сады Хабаровского края закрываются на карантин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Последние дни число новых случаев заражения быстро увеличивается. Уровень эпидпорога уже превышен на 34% в 13 районах края (имени Полины Осипенко и Лазо, Охотском, Солнечном, Нанайском, Хабаровском и другим). В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 17%.

- В некоторых школах и детсадах региона вводят карантин. Уже девять классов в шести школах и 26 групп в 21 детсаду временно закрылись из-за вспышек ОРВИ. А в Верхнебуреинском и Николаевском районах два дошкольных учреждения закрылись полностью до нормализации обстановки, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Самые распространенные респираторные вирусы, которые диагностируют у жителей региона, - грипп А, SARS CoV-2, риновирусы и парагрипп.

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