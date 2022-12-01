Бизнесмен, из-за которого пострадал ребенок, получил условный срок в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Летом 2021 года около арены «Ерофей» 12-летняя девочка получила перелом черепа, упав с электроскутера, который для нее арендовал отец. Работник пункта проката не выдал ребенку защитную экипировку.

- Инструктор, как и отец девочки, не знали о том, что электроскутер по мощности двигателя приравнен к мопеду, для вождения которого нужны водительские права, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На предпринимателя, которому принадлежала точка проката, завели уголовное дело. Во время разбирательства Индустриальный районный суд Хабаровска пришел к выводу, что бизнесмен нарушил закон умышленно. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Но бизнесмен не согласился с решением и попытался его обжаловать. Дело пересмотрел Хабаровский краевой суд, но оставил в силе предыдущее решение.

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