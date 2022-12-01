Сотрудники «Хабаровских электрических сетей» стали донорами крови Фото: Хабаровские электрические сети

Работники хабаровского филиала АО «ДРСК» приняли участие в корпоративной волонтерской акции «День донора». Сотрудники сдали больше трех литров крови в краевой станции переливания. Перед этим все добровольцы прошли предварительный медосмотр.

- Кровь после проверки будет направлена в медучреждения края. Она может понадобиться тяжелобольными пострадавшим в авариях людям, военнослужащим, - рассказали в пресс-службе «Хабаровских электрических сетей».

В следующий раз подобная акция пройдет во втором квартале 2023 года. Сотрудники компании регулярно участвуют в волонтерских движениях и социальных акциях, а руководство активно развивает корпоративное волонтерство.

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