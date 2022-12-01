Колледжи и техникумы Хабаровского края делятся инновационным педагогическим опытом
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске проходит научно-практическая конференция «Инновационные и креативные практики в профессиональном образовании». Ее участниками стали больше 400 педагогов. Они обсуждают новые веяния в системе образования и формируют инновационный подход в обучении. В регионе сейчас семь образовательных организаций, которым присвоен статус «краевая инновационная площадка».
- Представители краевых площадок прошлых лет разработали и выпустили больше 100 инновационных продуктов. Их внедряют в образовательный процесс, - сказала Диана Кузнецова, представитель Хабаровского краевого института развития образования.
Во время конференции, которая будет длиться две недели, также пройдут митап-сессии и обучающие мастер-классы. С участниками поделятся опытом коллеги из других городов.
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