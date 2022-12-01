Колледжи и техникумы Хабаровского края делятся инновационным педагогическим опытом Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проходит научно-практическая конференция «Инновационные и креативные практики в профессиональном образовании». Ее участниками стали больше 400 педагогов. Они обсуждают новые веяния в системе образования и формируют инновационный подход в обучении. В регионе сейчас семь образовательных организаций, которым присвоен статус «краевая инновационная площадка».

- Представители краевых площадок прошлых лет разработали и выпустили больше 100 инновационных продуктов. Их внедряют в образовательный процесс, - сказала Диана Кузнецова, представитель Хабаровского краевого института развития образования.

Во время конференции, которая будет длиться две недели, также пройдут митап-сессии и обучающие мастер-классы. С участниками поделятся опытом коллеги из других городов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.