Температура опустится до -24 градусов 2 декабря в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

Крепкий ветер до 15-17 метров в секунду и пронизывающий холод обещают синоптики Хабаровску 2 декабря. День пройдет без осадков. Ночью температура упадет до -24, а днем столбик термометра покажет от -15 до -17.

В южных районах существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный достигнет скорости 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет от -18 до -23, а днем от -13 до -18.

В центральной части без существенных осадков. Температура ночью от -21 до -28, днем от -14 до -28. Ветер усилится до 3-14 метров в секунду, а в Хабаровском и Нанайском районах до 15-20 метров.

На севере Хабаровского края погода будет малооблачной. Небольшой снег и местами метель ожидаются в Охотском районе. Температура ночью от -18 до -35, а днем от -11 до -25. Ветер на большей части района достигнет 3-10 метров в секунду, а на побережье - до 15-20 метров.

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