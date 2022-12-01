Долгострои застройщика «Диалог» введут в эксплуатацию до конца 2023 года в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские долгострои, возведением которых раньше занималась компания «Диалог», передали новым подрядчикам. Они должны будут достроить и ввести многоэтажки в эксплуатацию до конца 2023 года.

- В ближайшие две недели подрядные организации зайдут на объекты и приступят к работам. Им предстоит заменить фасады, демонтировать уже непригодные конструкции. На Салтыкова-Щедрина нужно отстроить двухэтажную стоянку, обустроить инфраструктуру, подвести газ, электричество и отопление, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Победителем в конкурсе на достройку дома на Кавказской стала сочинская компания «Звезда». Стоимость контракта составила 700 миллионов рублей. Достраивать два дома на Салтыкова-Щедрина будет ООО «ДВ Строй». С ним заключен контракт на 2,7 миллиарда.

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