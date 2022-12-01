Предприятие по выпуску стройматериалов начнет работу в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Дефицит стройматериалов сильно тормозит развитие Дальнего Востока. Чтобы решить проблему, в хабаровском индустриальном парке «Вектор» откроют завод по изготовлению строительных товаров. Предприятие будет работать в границах ТОР «Хабаровск». Для этого границы территории опережающего развития были расширены.

- Сейчас строительство в Хабаровском крае, как и на Дальнем Востоке в целом, разворачивается стремительно: возводится жилье, создаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Запуск нового предприятия направлен на решение острой проблемы - высокой стоимости строительства. Производство в регионе значительно уменьшит транспортные расходы, снизит затраты подрядных организаций на воплощение строительных проектов, - сказала Марина Ковалева, председатель Общественного совета Комитета государственного финансового контроля правительства Хабаровского края.

Индустриальный парк будет находиться на территории бывшего завода «Аркаим-Металлконструкция». Он займет 20 гектаров земли. Будет создано 404 рабочих места. Общая стоимость проекта - 155 миллионов рублей.

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