Премьера спектакля «Гроза» пройдет в Хабаровском краевом театре драмы 9 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

9 декабря в Хабаровском краевом театре драмы состоится премьера спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского. Постановка стала частью межведомственного проекта «Культура для школьников». Ее бюджет составил 2,5 миллиона. Режиссер спектакля - Егор Равинский.

- Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей и минкультуры России в рамках федерального гранта. Он возьмет лучшее от классики и современности. Познакомиться с постановкой молодежь сможет бесплатно по «Пушкинской карте», - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Спектакль можно будет посмотреть 9, 10, 14 декабря и 28 января. Стоимость билетов составит от 350 до 1,2 тысячи рублей.

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