Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 7:55

Гранты на развитие социального бизнеса получат 44 предпринимателя из Хабаровского края

Помощь бизнесменам оказывают по профильному национальному проекту
Оксана ШЕМЕТОВА
Гранты на развитие социального бизнеса получат 44 предпринимателя из Хабаровского края

Гранты на развитие социального бизнеса получат 44 предпринимателя из Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на получение грантов бизнесменами, которые работают по социальному направлению. 44 из 45 заявок были одобрены. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Баллы начисляются за соответствие конкурсным критериям. Таким, к примеру, как развитие рынка труда, место реализации проекта, степень софинансирования, наличие преференций для социально уязвимых категорий граждан и другим, - рассказали в минэкономразвития.

Для получения гранта предприниматели должны были передать документы, презентовать и защитить свои проекты. Комиссия состояла из членов совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата «Опора России», краевого центра оказания услуг и минэкономразвития.

Гранты бизнесмены потратят на закупку оборудования и расходного материала, а также за счет гранта будут оплачивать аренду, ремонты и коммуналку. Среди распространенных видов бизнеса на первом месте стоит допобразование, затем частные детсады, помощь в трудоустройстве.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.