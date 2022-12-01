Гранты на развитие социального бизнеса получат 44 предпринимателя из Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на получение грантов бизнесменами, которые работают по социальному направлению. 44 из 45 заявок были одобрены. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Баллы начисляются за соответствие конкурсным критериям. Таким, к примеру, как развитие рынка труда, место реализации проекта, степень софинансирования, наличие преференций для социально уязвимых категорий граждан и другим, - рассказали в минэкономразвития.

Для получения гранта предприниматели должны были передать документы, презентовать и защитить свои проекты. Комиссия состояла из членов совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата «Опора России», краевого центра оказания услуг и минэкономразвития.

Гранты бизнесмены потратят на закупку оборудования и расходного материала, а также за счет гранта будут оплачивать аренду, ремонты и коммуналку. Среди распространенных видов бизнеса на первом месте стоит допобразование, затем частные детсады, помощь в трудоустройстве.

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