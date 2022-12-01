Почти 1000 гектаров земли свободна для застройки в Хабаровском крае

Почти 1000 гектаров земли свободны для застройки в Хабаровском крае Фото: скриншот с карты

Региональное управление Росреестра опубликовало данные по проекту «Земля для стройки». Онлайн-сервис создан на базе кадастровой палаты, на нем можно выбрать участок земли и посмотреть необходимую о нем информацию. Как сообщили в Росреестре, на сегодняшний день в Хабаровском крае имеется порядка 920 гектаров свободной для застройки земли. Актуальный перечень земель обсудили на заседании профильного штаба.

«В настоящий момент перечень содержит 301 земельный участок и 16 территорий общей площадью 920,94 гектара. На публичной кадастровой карте уже размещены сведения о 315 земельных участках и территориях площадью от 500 квадратных метров до 200 гектаров. Участки находятся на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Советской Гавани, поселков Бикинского, Ванинского, Нанайского, Хабаровского, Солнечного, Амурского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Аяно-Майского районов, района имени Лазо», - рассказал Александр Мирошниченко, председатель оперативного штаба проекта.

Как отметил Мирошниченко, в скором времени Хабаровский край может стать участником проекта «Земля для туризма». Сейчас для реализации создают спецштаб. Этот проект позволит выявлять и оформлять земли, которые привлекательны с точки зрения туризма.

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