Забил до смерти: жителя Хабаровского края осудили за убийство соседа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советской Гавани Хабаровского края состоялся суд над мужчиной, убившим человека. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, осужденному 28 лет. В ноябре 2020 года он сильно избил неизвестным предметом своего соседа, в итоге тот впал в кому и через пять дней скончался.

- От полученных травм мужчина впал в состояние комы и через пять дней, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого осужденный выплатит моральную компенсацию родственникам скончавшегося в размере 1 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в силу.

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