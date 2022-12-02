Частичный карантин вводят в школах и детсадах Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске последние дни регистрируют все больше пациентов с ОРВИ. Многие из заболевших - дети. Чтобы не допустить еще большего распространения инфекции, в школах и детсадах закрывают классы и группы, в которых больше 20% детей находятся на больничном.

- По состоянию на 1 декабря полностью закрытых на карантин учреждений нет. Принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости. Сейчас в 12 детсадах закрыто 14 групп и в восьми школах 16 классов, - рассказали «КП» - Хабаровск» в мэрии города.

Напомним, в Хабаровском крае зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа. Жителей региона просят своевременно ставить прививки, которые помогут защититься от опасной болезни и ее последствий.

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