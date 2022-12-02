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НовостиОбщество1 декабря 2022 22:28

Строительство тепломагистрали №35 от ТЭЦ-3 стартовало в Хабаровске

Она будет обеспечивать теплом три микрорайона
Александра ЯВИЩЕНКО
Строительство тепломагистрали №35 от ТЭЦ-3 стартовало в Хабаровске

Строительство тепломагистрали №35 от ТЭЦ-3 стартовало в Хабаровске

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске началось строительство новой тепломагистрали от ТЭЦ-3. Она будет проходить через три микрорайона: №№ 6, 7 и «Ореховая Сопка». Закончить работы планируют в 2024 году.

- Новая тепломагистраль №35 позволит нам создать около 2,5 миллиона квадратных метров жилья в Хабаровске, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В строительстве объекта общей стоимостью 5,5 миллиарда рублей участвует концессионер, который входит в «Группу Полипластик», крупнейшего производителя полимерных труб в России. Для прокладки коммуникаций будут использоваться стальные трубы с пенополиуретановой изоляцией, для которой используют экологически чистые материалы.

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