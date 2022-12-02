Хабаровский край укрепит сотрудничество с Китаем
Фото: Законодательная дума Хабаровского края
Депутаты Хабаровского края приняли участие в видеоконференции, на которой обсудили сотрудничество региона с Китаем. Совещание было посвящено вопросам взаимодействия закдумы региона, Законодательного собрания Амурской области и представителей провинций Хэйлунцзян и Гуандун КНР. Участники отметили, что основой сотрудничества всегда были дружественные отношения государств, территориальная близость и взаимодополняемость экономики регионов. Ситуацию испортила пандемия коронавируса, из-за которой резко сократились торгово-экономические операции.
- Вернуть взаимный грузооборот к допандемийному уровню и нарастить его поможет повышение загрузки пункта пропуска «Покровка - Жаохэ». Также стимулом для расширения трансграничного сотрудничества станет развитие воздушного сообщения между Хабаровским краем и провинциями Хэйлунцзян и Гуандун. Этому поспособствует введение в эксплуатацию нового международного пассажирского терминала аэропорта Хабаровск, - сказал Игорь Гудин, представитель закдумы Хабаровского края.
Также участники обсудили создание международной ТОР на острове Большой Уссурийский, договорились о совместной работе по корректировке законодательства в интересах торгово-экономического сотрудничества.
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