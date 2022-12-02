В Магадане объявлен режим ЧС
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
2 декабря комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС в Магадане из-за большого объема выпавшего снега. Напомним, что 1 декабря также был объявлен режим ЧС в Ольском городском округе. Причиной стало отсутствие света в трех населенных пунктах.
- В случае ЧС нужно звонить по единому номеру «112». Вызов доступен даже с телефонов, в которых нет сим-карты, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
С последствиями снегопадов в Магадане сейчас борются городские службы. Утром на расчистку дорог и дворов вышли 20 человек и 19 единиц техники.
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