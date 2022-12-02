Семинар по медицине для заместителей глав районов края проходит в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Заместители глав по соцвопросам всех 17 районов Хабаровского края встретились, чтобы обсудить вопросы социальной сферы, определить порядок действий при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, познакомиться с новыми технологиями, которые используют в больницах Хабаровска. Одной из главных задач выездных семинаров является обратная связь с районами.

- Такие встречи нужны, чтобы обсудить общие проблемы здравоохранения, поделиться опытом их решения. Так, например, в районах возник вопрос по сопровождению детей в Дом ребенка, если родителей временно лишают прав на опеку. Алгоритм сопровождения был недоработан. На первом заседании мы обсудили этот вопрос и нашли решение, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.

В программе семинара запланировано посещение хабаровских учреждений социальной сферы. Представителей районов пригласили в Перинатальный центр и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, чтобы познакомить с новыми технологиями в области медицины. Участники признались, что далеко не все новости о разработках доходят до районов.

- Сегодня я узнала, что 120 пациентов из Ванинского района получили лечение в Центре сердечно-сосудистой хирургии в 2022 году. Это говорит об отработанном взаимодействии нашей центральной районной больницы с клиникой. Чтобы сократить для пациентов время ожидания очереди на лечение, наши врачи используют возможности телемедицины: консультируются с коллегами из центра, принимают решение об оперативном направлении пациента в Хабаровск, - сказала Галина Губакина, представитель администрации Ванинского района.

За 10 месяцев оперативное лечение в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии получили почти четыре тысячи жителей Хабаровского края.

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