Бросила на произвол: мать двоих детей отказалась платить алименты в Хабаровском крае

Женщину приговорили к сроку в колонии за неуплату алиментов в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
42-летняя жительница Ванинского района проведет ближайшие месяцы в колонии из-за отказа платить алименты на двоих несовершеннолетних детей. Раньше ее уже привлекали к ответственности и даже лишали свободы. Освободившись, она все так же продолжала уклоняться от платежей, насобирав долг в размере 700 тысяч рублей.
- Женщина не платила алименты и никак не участвовала в жизни детей. Она не вна учет в Центре занятости как безработная, поэтому ее долг постоянно увеличивался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Безответственную мать суд приговорил к девяти месяцам колонии общего режима.
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