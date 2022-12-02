Бросила на произвол: мать двоих детей отказалась платить алименты в Хабаровском крае

Женщину приговорили к сроку в колонии за неуплату алиментов в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летняя жительница Ванинского района проведет ближайшие месяцы в колонии из-за отказа платить алименты на двоих несовершеннолетних детей. Раньше ее уже привлекали к ответственности и даже лишали свободы. Освободившись, она все так же продолжала уклоняться от платежей, насобирав долг в размере 700 тысяч рублей.

- Женщина не платила алименты и никак не участвовала в жизни детей. Она не вна учет в Центре занятости как безработная, поэтому ее долг постоянно увеличивался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Безответственную мать суд приговорил к девяти месяцам колонии общего режима.

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