Патриотическая выставка для детей открылась в библиотеке имени Гайдара в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара начала работу патриотическая выставка «Защитники земли русской». Здесь юных хабаровчан познакомят с героями и событиями, произошедшими в XIX-XX веках. Выставка будет работать до середины декабря.
- Первый раздел экспозиции посвящен Дню Неизвестного солдата, который выпадает на 3 декабря. Гости библиотеки смогут узнать историю появления этой памятной даты. Также дети познакомятся с биографией дальневосточного маршала Василия Константиновича Блюхера. Он был первым кавалером ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды. С его именем связаны многие события на Дальнем Востоке, - рассказали в администрации Хабаровска.
На выставке также представлены и книги о Гражданской войне, Волочаевском сражении, Великой Отечественной войне, военачальниках Красной Армии.
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