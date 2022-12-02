Патриотическая выставка для детей открылась в библиотеке имени Гайдара в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара начала работу патриотическая выставка «Защитники земли русской». Здесь юных хабаровчан познакомят с героями и событиями, произошедшими в XIX-XX веках. Выставка будет работать до середины декабря.

- Первый раздел экспозиции посвящен Дню Неизвестного солдата, который выпадает на 3 декабря. Гости библиотеки смогут узнать историю появления этой памятной даты. Также дети познакомятся с биографией дальневосточного маршала Василия Константиновича Блюхера. Он был первым кавалером ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды. С его именем связаны многие события на Дальнем Востоке, - рассказали в администрации Хабаровска.

На выставке также представлены и книги о Гражданской войне, Волочаевском сражении, Великой Отечественной войне, военачальниках Красной Армии.

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