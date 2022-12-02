Спектакль для детей с проблемами зрения пройдет в Хабаровском театре кукол 3 декабря Фото: kukla-xa.ru

С 1 по 7 декабря в России проходит фестиваль «Эстафета доброты-2022». Он приурочен к Международному дню инвалидов. Цели акции - увеличить социальную активность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, их возможностям и достижениям, обеспечить их социальную интеграцию в учреждениях культуры, создать инклюзивные площадки.

3 декабря Хабаровский краевой театр кукол покажет спектакль «Теремок» для слепых и слабовидящих детей старше трех лет. Сейчас в репертуаре учреждения есть еще две постановки с тифлокомментированием - «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о потерянном времени». Технология позволяет людям с проблемами зрения получать информацию с помощью звуков через специальный наушник. Тифлокомментатор рассказывает, что происходит на сцене, описывает обстановку, смену декораций, действия героев.

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