Усидеть на двух стульях: по решению суда женщину уволили из администрации

Сотрудница администрации поселка незаконно занимала должность в Хабаровском крае
Фото: Прокуратура Хабаровского края
По закону муниципальным служащим запрещено иметь бизнес и заниматься предпринимательством через доверенных лиц. Но сотрудница администрации рабочего поселка Охотск решила, что эти правила не для нее. Женщину, которая работала специалистом по юридическим вопросам, проверила прокуратура.
- Установлено, что должностное лицо, являясь муниципальным служащим, в апреле-мае 2022 года одновременно занимало должность директора коммерческой организации, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Главе поселка внесли представление, после рассмотрения которого женщину уволили. Но она не согласилась с этим решением и обратилась с иском в суд. Повторный пересмотр дела ничего не дал, виновницу не восстановили в должности.
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