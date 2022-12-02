Жители Хабаровска напишут антикоррупционный диктант 9-11 декабря
Фото: Василий Вахрин
Антикоррупционный диктант проходит в России ежегодно. Присоединиться к акции хабаровчане смогут 9-11 декабря на сайте антикорр-диктант.рф. Цель мероприятия - проверить и расширить знания в области противодействия коррупции.
- Диктант состоит из 40 вопросов. На ответы дается полчаса. Кроме базовых теоретических заданий будут приводиться ситуации, для которых нужно будет найти правильный ответ, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Опрос пройдет в виде тестов. В конце можно будет сразу узнать правильные ответы. Все участники, которые успешно напишут диктант, получат именные цифровые сертификаты.
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