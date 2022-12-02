Рагу на открытом огне: мощный пожар произошел на складе с овощами под Хабаровском

Разрушительный пожар уничтожил склад под Хабаровском
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
1 декабря около 18:30 хабаровский пожарно-спасательный гарнизон получил сообщение об охваченном огнем складе в районе поселка Гаровка-1. Расчеты сразу отправились на место ЧП. По прибытии они установили, что источник огня находится в помещении склада для хранения овощей. Деревянная постройка, обшитая листами металла, была полностью охвачена пламенем.
- Локализовать огонь удалось в 19:03. Открытое горение было ликвидировано в 19:24. Проливка закончилась в 21:50. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Причину возгорания и сумму ущерба устанавливают эксперты. Сейчас дознаватели опрашивают очевидцев.
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