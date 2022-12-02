ЦУР Хабаровского края обработал больше 60 тысяч обращений жителей

Дмитрий Чернышенко Фото: Александр ГЛУЗ

Центры управления регионами (ЦУР) были созданы в конце 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Они работают во всех регионах страны. За это время специалисты приняли больше тысячи управленческих решений в разных сферах жизни, а время обработки обращений от граждан снизилось в 2,5 раза. Основная задача ЦУР - оперативно обрабатывать поступающие запросы. Их сотрудники мониторят около 6,5 тысячи пабликов госорганов и подведомственных структур, больше 100 тысяч государственных пабликов в соцсетях.

- За время работы ЦУРы наладили коммуникацию граждан с представителями власти, - сказал Дмитрий Чернышенко, зампред правительства РФ.

ЦУР Хабаровского края за прошедшее время обработал больше 60 тысяч сообщений от жителей, а среднее время первичного ответа составило около пяти часов.

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