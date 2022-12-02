30 управляющих компаний получили предостережения из-за снега во дворах Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Хабаровского края жалуются на качество уборки снега во дворах. Главное управление регионального госконтроля получает сотни обращений по этому поводу. В связи с этим сотрудники госжилнадзора устроили рейд в Хабаровске. Во время снегопада проверяющие тоже инспектировали жилой сектор, осмотрев больше 500 дворов. Предостережения получили 30 управляющих компаний (УК) по 265 многоквартирным домам.

- С начала циклона мы получили больше 500 жалоб. Несмотря на мораторий проверок, наши сотрудники могут проводить инспекционные визиты и привлекать к административной ответственности за грубые нарушения. За это предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей, - сказал Сергей Бакаевский, начальник межрайонного отдела госжилнадзора.

Напомним, управляющая организация после снегопада обязана в течение шести часов убрать все последствия. При бездействии УК жильцы могут обратиться с жалобой в обслуживающую компанию. Если реакция не последует, нужно обратиться в главное управление регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края по номеру 8 (4212) 40-23-40 или через платформу ГИС ЖКХ.

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