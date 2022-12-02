Кубок мэра по боксу пройдет в Хабаровске с 7 по 11 декабря Фото: Администрация Хабаровска

С 7 по 11 декабря в Хабаровске пройдут соревнования за Кубок мэра по боксу. На ринг выйдут боксеры из девяти регионов Дальнего Востока: ЕАО, Республики Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Всего за победу будут сражаться около 100 молодых мастеров кожаной перчатки из 16 городов ДФО. В соревнованиях будет две возрастные группы: старшие юноши (14-15 лет) и юноши-юниоры (16-17 лет).

- Боксом в Хабаровске занимается около тысячи спортсменов. Мы стараемся создавать для них все необходимые условия. Открыты 15 залов во всех районах города, занятия в них проводят 30 тренеров. Хабаровские спортсмены известны на весь мир - это Андрей Замковой, Никита Косман, Дмитрий Карманов, Иван Ступин и другие представители Федерации бокса. Надеюсь, эти соревнования пройдут на высоте, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Турнир будет проходить в КСК «Арсеналец» на Тихоокеанской, 60. Начало 7 декабря в 12:00. С 8 по 11 декабря с 8:00 до 9:00 будут взвешивания, а с 12:00 - поединки. 11 декабря состоятся финальные бои и церемония награждения.

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