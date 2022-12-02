Детская ОПГ: трое подростков ограбили частный дом на Колыме

Трое несовершеннолетних парней организовали ограбление в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трое подростков с Колымы стали фигурантами уголовного дела. Они разработали план по ограблению частного дома и успешно осуществили его. Вот только концовка всей истории сильно отличается от той, что произошло на самом деле.

По версии следствия, юноши 14, 15 и 16 лет прогуливались по улице Зейской в поселке Уптар. Их внимание привлек один из частных домов. Подростки убедились, что никого из жильцов нет на месте. Они придумали план ограбления и проникли на чужую территорию. Осмотрев дом, парни решили забрать строительные инструменты и другие ценные вещи. В общей сложности они наворовали на 19 тысяч рублей.

Вернувшись домой, хозяин дома сообщил в полицию о проникновении. Правоохранители завели уголовное дело и принялись за расследование. Уже скоро они нашли несовершеннолетних подозреваемых, а украденные вещи вернули владельцу.

- Следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

По закону за такое преступление грозит до шести лет лишения свободы. Но какое решение примет суд, учитывая возраст фигурантов дела, пока неизвестно.

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