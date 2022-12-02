Вонзил нож в грудь: мужчина жестоко расправился с приятелем в Хабаровском крае

Мужчина смертельно ранил товарища в грудь ножом в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
История произошла в апреле этого года, когда двое товарищей повздорили из-за мелочи. Вот только этот незначительный пустяк привел к ужасающим последствиям.
Двое приятелей из Советской Гавани встретились и устроили застолье. После нескольких рюмок между мужчинами завязалась ссора. Когда у одного из них закончились словесные аргументы, он принялся доказывать свою правоту силой. Схватив нож, он вонзил его в грудь товарищу. Ранение оказалось смертельным.
- На 41-летнего жителя Совгавани завели уголовное дело по статье «Убийство». Материалы были переданы в суд, который приговорил обвиняемого к лишению свободы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчине назначили 10 лет колонии строгого режима.
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