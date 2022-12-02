Стройки Хабаровского края обеспечены стройматериалами местного производства Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется программа импотрозамещения. «Хабаровский завод строительной керамики» также присоединился к процессу, обеспечив снабжение всех стройплощадок региона кирпичом собственного производства. Раньше на предприятии было установлено зарубежное оборудование, сейчас же его заменяют аппаратами отечественного производства и поставляемыми из Беларуси и Китая. Оборудование изготавливается в КНР по чертежам завода, что позволяет добиться производственной мощности в 30 миллионов штук кирпичей в год.

- Мы полностью обеспечиваем краевые стройки нашей продукцией. Это около 70% производимого объема. Излишки продаем в соседние регионы. Но мы хотим, чтобы нашу продукцию использовали только на территории Хабаровского каря, - сказал Сергей Шинко, гендиректор завода.

Кирпичи хабаровского производства используются при строительстве ЖК «Ю-СИТИ», «Надежда», «Даниловский», ЖК на Демьяна Бедного.

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