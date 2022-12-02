Хабаровчане назвали размер «пенсии мечты» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хабаровчане назвали размер желаемой пенсии, которой, по их мнению, хватило бы на все необходимые расходы. В этом году ее уровень составил 46,6 тысячи рублей. Это на 2,3 тысячи больше, чем в прошлом году. В 2020-м желаемый размер составлял 41 тысячу.

- По стране с апреля запросы возросли на 2,4%, а за год - на 7,9%. В планах у правительства повысить размер пенсии по старости в 2023 году на 4,8%. Средний размер страховой пенсии составит 21 862 рубля, - рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.

В целом по России средняя сумма желаемой пенсии составила 46,4 тысячи рубля. При этом у мужчин запросы оказались выше - 47,2 тысячи, в то время как у женщин - 45,5 тысячи.

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