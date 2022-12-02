Хабаровские больницы имени Матвеева и имени Сергеева объединятся
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Хабаровские паблики недавно начали тиражировать сообщение об объединении городской больницы имени Матвеева и краевой клинической больницы №1 имени Сергеева. Жители города возмутились этой новостью, посчитав, что одно из учреждений прекратит работу и «переедет» на другой адрес. Хабаровчан поспешили успокоить.
- Планируется только юридическое объединение этих двух учреждений. Все структурные подразделения остаются на своих местах, - сообщили в минздраве Хабаровского края.
В ведомстве напомнили, что доверять нужно только официальным источникам информации. Также хабаровчанам рекомендуют проверять на правдивость сообщения, которые публикуют сторонние паблики.
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