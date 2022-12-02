Хабаровские больницы имени Матвеева и имени Сергеева объединятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровские паблики недавно начали тиражировать сообщение об объединении городской больницы имени Матвеева и краевой клинической больницы №1 имени Сергеева. Жители города возмутились этой новостью, посчитав, что одно из учреждений прекратит работу и «переедет» на другой адрес. Хабаровчан поспешили успокоить.

- Планируется только юридическое объединение этих двух учреждений. Все структурные подразделения остаются на своих местах, - сообщили в минздраве Хабаровского края.

В ведомстве напомнили, что доверять нужно только официальным источникам информации. Также хабаровчанам рекомендуют проверять на правдивость сообщения, которые публикуют сторонние паблики.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.