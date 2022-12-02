Засыпал дыру горячей золой: житель села едва не сжег себя в собственном доме в ЕАО

Мужчина случайно поджег свой дом в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Случай произошел в поселке Теплое озеро в ЕАО. Случайный прохожий заметил, что стена одного из домов дымится, и поспешил вызвать пожарных. Спасатели, приехавшие на место, сразу приступили к тушению огня.

- Пожар удалось потушить за несколько минут. Дом удалось спасти, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Как оказалось, причиной возгорания стала горячая зола, которую хозяин дома засыпал в дыру в стене. Деревянное перекрытие моментально загорелось. С мужчиной провели разъяснительную беседу. Он пообещал больше так не глупить и не подвергать свою жизнь опасности.

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