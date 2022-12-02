В минздраве опровергли новость об открытии кабинета для бездомных в хабаровской больнице №11
Фото: Иван МАКЕЕВ
29 ноября на сайте Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие» по поддержке малообеспеченных граждан» появилась новость об открытии кабинета оказания помощи бездомным в городской больнице №11. По словам руководителя организации Константина Ветренко, там планировалось оказывать необходимую помощь людям, у которых нет дома. Однако в региональном минздраве эту новость опровергли.
- В СМИ распространяется недостоверная информация. Как сообщили в администрации горбольницы, в настоящее время всем жителям Хабаровска, независимо от социального статуса, оказывается необходимая медицинская помощь в условиях стационара. Открытие такого кабинета на базе учреждения невозможно в связи с отсутствием лицензии на оказание амбулаторно-поликлинической помощи, - прокомментировали в минздраве Хабаровского края.
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