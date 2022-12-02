Сергей Кравчук и Петр Дубров встретились со школьниками в хабаровском «Космопорте» Фото: Администрация Хабаровска

2 декабря мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с космонавтом Петром Дубровым встретился со школьниками в городском комплексе «Космопорт».

- Я горжусь, что именно хабаровчанин побывал в космосе. Это говорит о том, что в нашем городе воспитывают достойных людей. Сегодня у нас прошла встреча с учениками из школ Хабаровска. Многие ребята, которые пришли на нее, сказали, что хотят быть космонавтами. Петр Дубров стал для них хорошим примером, - сказал Сергей Кравчук.

Петр Дубров рассказал школьникам о своем детстве и о том, как попал в центр подготовки космонавтов. Он поделился впечатлениями от полета на орбиту.

- Приятно наблюдать, как наш город с каждым годом становится все лучше, краше, комфортнее. Особенно сейчас, когда вектор развития космонавтики смещается на Восток, на космодром «Восточный». Я уверен, что дальше значение нашего города и Дальнего Востока в космической отрасли будет только укрепляться, - сказал Петр Дубров.

Космонавт вручил мэру снимок Хабаровска из космоса, передал Сергею Кравчуку вымпел с гербом города, который Сергей Кравчук ранее подарил Петру Дуброву. Символ также побывал на орбите. Все подарки глава краевой столицы поручил передать в Музей истории Хабаровска. Сергей Кравчук в ответ подарил космонавту картину с видом города.

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