Перелез через перила и упал на асфальт: житель Хабаровска сорвался с балкона шестого этажа

Мужчина скончался до приезда врачей Фото: Константин ИВШИН

В Хабаровске мужчина упал с балкона шестого этажа 29 ноября. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы.

Все произошло в одном из домов по Ленинградскому переулку. Предварительно, хабаровчанин пытался спуститься с балкона на улицу. Соседи пытались остановить мужчину, но он уже перелез через перила.

Хабаровчанин сорвался и рухнул прямо на брусчатку под домом. Мужчина скончался до приезда врачей. Предварительно, погибший был трезв. Что послужило причиной такого поступка - выясняют правоохранительные органы.

- Следователями организована процессуальная проверка. Выводы об обстоятельствах и причинах случившегося будут сделаны по ее результатам, а также после получения данных экспертиз и иных следственных и процессуальных действий, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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