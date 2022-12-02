Магаданская областная больница перешла в режим повышенной готовности Фото: Магаданская областная больница
В Магаданской области наблюдается вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии. В связи с этим Магаданская областная больница перешла в режим повышенной готовности. Теперь пациентов с подтвержденным гриппом будут размещать в корпусе Центра дерматовенерологии. Здесь же развернут дополнительный пост, где будет дежурить средний медперсонал и врач-инфекционист.
- Приемное отделение также переходит в режим повышенного поступления пациентов. Будут распределены врачебные и посты средних медработников, - рассказали в Магаданской областной больнице.
Гериатрическое отделение и Центр профпатологии временно приостанавливают госпитализацию пациентов. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. В больнице также ужесточили масочный режим.
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