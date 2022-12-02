UnionPay за 4900 рублей: «Россельхозбанк» снизил комиссию за выпуск карты

«Россельхозбанк» снизил комиссию за выпуск дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International. С 1 декабря и до конца января 2023 года комиссия за выпуск этих карт составит 4900 рублей.

«В преддверии новогодних каникул «Россельхозбанк» запускает акцию на полезный инструмент для комфортного отпуска - карты платежной системы UnionPay. Существенная скидка на комиссию за выпуск карты вместе с преимуществами комплексного предложения РСХБ поможет нашим клиентам планировать путешествия с большим удобством на протяжении всего будущего года», - отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Также акция распространяется на кобейджинговые карты «Мир», выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.

Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.

Подробную информацию по продуктам «Россельхозбанка» можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.