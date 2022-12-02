Автобус 107 маршрута снова запустили в Хабаровске Фото: минтранс Хабаровского края
В Хабаровске снова вышел на линию автобус №107. Его запустили с 1 декабря после того, как жители массово об этом просили. Как сообщает минтранс Хабаровского края, на маршруте работает два автобуса, они выполняют по 16 рейсов в день.
- Мера позволит удовлетворить потребность жителей сельских поселений Хабаровского муниципального района в прямом беспересадочном маршруте из села Бычиха, села Осиновая речка и иных до центра Хабаровска, - рассказали в минтрансе.
При этом в сообщении ведомства не указано, сколько конкретно будет стоить проезд в автобусе. Отмечается, что цена будет зависеть от расстояния поездки за километр пробега. Напомним, в начале этого года на маршруте перестал ходить общественный транспорт. Жители добирались из сел самостоятельно.
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