Бездомных людей обеспечат ночлегом и едой в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае помогут людям без определенного места жительства. Бездомных накормят, обогреют и предоставят ночлег. Как сообщает краевое правительство, получить услуги граждане могут в 15 государственных учреждениях. Помимо них с бездомными работают еще семь некоммерческих организаций.

- Люди без определенного места жительства постоянно нуждаются в поддержке, особенно зимой. У нас накоплен опыт работы с такой категорией граждан. Она ведется системно при взаимодействии с учреждениями здравоохранения, центрами занятости и другими структурами. В итоге ежегодно наши услуги получают около 400 бездомных, - сказала Дарина Лебедева, заместитель министра социальной защиты края.

Помимо предоставления пропитания и ночлега, бездомным оказывают и другие услуги. Им помогают восстанавливать документы, оформлять счета, проходить медицинские осмотры и устраиваться на работу. Все это делают в центре соцадаптации. Сейчас там пребывает 52 человека.

Кормят бездомных бесплатно. По местам ездит специальный автобус. Им предлагают порцию еды, а также агитируют перебраться в ночлежку.

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