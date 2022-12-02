Сергей Кравчук показал космонавту Петру Дуброву «Космопорт»
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и космонавт Петр Дубров встретились со школьниками в Индустриальном районе города. Как сообщает пресс-служба администрации, глава показал космонавту хабаровский «Космопорт» и поблагодарил за активную работу с молодежью.
- Я горжусь, что именно хабаровчанин побывал в космосе. Это говорит о том, что в нашем городе воспитывают достойных людей. Сегодня мы находимся в парке Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Советского Союза, в хабаровском «Космопорте», - сказал Сергей Кравчук.
В «Космопорте» все сделано в тематическом стиле. Многие дети отметили, что в будущем хотели бы тоже стать космонавтами, как земляк Петр Дубров. Хабаровчанин рассказал им о своем детстве и о том, как он достиг своей мечты и стал космонавтом, а еще поведал о своем полете и жизни на орбите.
Петр Дубров подарил мэру снимок города, который был сделан из космоса, вымпел с гербом города. Кстати, его когда-то Кравчук сам давал Дуброву. Презенты будут переданы в музей истории города.
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