В Хабаровске началась заливка главного городского катка Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске стартовала заливка самого главного катка города. Как сообщили в краевом минспорта, длина ледяной дороги доходит почти до полукилометра, а площадь составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Обычно каток начинают заливать раньше, однако в этом году в планы вмешалась погода. Старт катаний намечен на 17 декабря.

Сейчас на месте делают ледяную подушку. После будут делать основной лед толщиной в 15-20 сантиметров. В этом году каток подсвечивать не станут, силы и средства бросят на декорирование зон вокруг катка.

- У нас изменилось расположение арт-объектов, а также появились новая тематическая зона на «фонтанной» площади. Именно там будет установлена главная елка, почта Деда Мороза и аллея с подсветкой, - передает минспорта сообщение дирекции спортивных сооружений.

После открытия каток будет работать с полудня до 23 часов по будням, а по выходным - с 12:00 до часу ночи. Для маленьких хабаровчан сделают отдельную зону, не обойдут вниманием и любителей погонять шайбу - им тоже выделят специальное место.

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