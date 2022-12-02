Новые меры поддержки введены для семей участников СВО депутатами Законодательной Думы

Депутаты уделили внимание питанию школьников и помощи гражданам в оформлении документов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

30 ноября состоялись очередное и внеочередное заседания Законодательной Думы Хабаровского края. День краевого парламента начался с исполнения гимна Российской Федерации. С предложением к депутатам обратилась спикер краевого парламента Ирина Зикунова, подчеркнув возрастающую роль патриотического воспитания в условиях давления на Россию извне.

- Думаю, не будет возражений, если сегодняшнее заседание начнем с исполнения гимна Российской Федерации, который воплощает историю, гордость, наследие, достоинство нашей любимой Родины, равной которой нет во всем мире, - предложила Ирина Зикунова.

Большинство принятых на заседаниях законов ориентированы на повышение качества жизни населения. В частности, был расширен перечень социальных услуг, который теперь дополнен оказанием помощи в сборе и оформлении документов на получение услуг, а также содействием в перевозках инвалидов и граждан старше 80 лет с помощью службы «Социальное такси».

Новые меры поддержки коснулись участников СВО и их семей. Так, на краевом уровне вводится мера, обеспечивающая бесплатным горячим питанием детей военнослужащих и других участников СВО. Новая льгота распространяется на учащихся 5-11 классов краевых образовательных учреждений, а также студентов ссузов.

С докладом о законопроекте выступила исполняющий обязанности министра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова, рассказавшая о суммах, которые пойдут из бюджета на реализацию нужд.

- Стоимость питания для учащихся КЦО – 245 рублей – за двухразовое бесплатное питание. Для детей, получающих среднее профессиональное образование – 150 рублей за одноразовое горячее питание. На этот год средств достаточно, в следующем году расходы будут урегулированы в рамках закона о бюджете, - пояснила Юлия Зотова.

Новую меру поддержки получат более 400 учащихся.

Также на семьи участников СВО распространили право на бесплатную юридическую помощь.

Изменения коснулись и сферы образования. Так, было предложено внести изменения в Федеральный закон, предполагающие возможность для субъектов Федерации присваивать образовательным муниципальным организациям статус государственных образовательных организаций, что позволит усилить работу над внедрением региональной модели централизованного управления в систему образования.

Ирина Зикунова высказала абсолютную поддержку, отметив, что инициатива назревала уже давно.

- Это действительно своевременная норма, нацеленная на формирование единого образовательного пространства и на пресечение субъективизма в управлении образовательным процессом на уровне удаленных от регулирования образовательных организаций.