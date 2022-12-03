Михаил Дегтярев побывал на оборонном предприятии по обслуживанию военной техники Фото: Вячеслав Реутов
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на оборонном предприятии ООО «ДВ-Регион». Компания занимается обслуживанием военной техники. Глава региона подметил укомплектованность цехов современным оборудованием.
- «ДВ-Регион» почти 20 лет является одним из системообразующих предприятий оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края. Компания занимается ремонтом и техобслуживанием спецтехники для нужд Минобороны России. Здесь работают больше 170 специалистов, выполняющих госконтракты по обновлению средств инженерного обеспечения войск, - сказал Михаил Дегтярев.
«ДВ-Регион» вносит ощутимый вклад в повышение боеготовности Вооруженных сил России, особенно в период СВО. Глава компании Игорь Загуляев рассказал о планах по расширению производства и создание дополнительных рабочих мест. В приоритете – запустить выпуск основных видов комплектующих и расходников. Михаил Дегтярев поручил оказать предприятию содействие. После осмотра цехов глава края поговорил с работниками и поблагодарил их за труд.
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