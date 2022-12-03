В Хабаровском крае подтвердили эффективность внедрения инвестстандартов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Федеральная группа при Минэкономразвития России подтвердила эффективность внедрения инвестстандарта. Для этого регионы улучшали алгоритмы подключения бизнеса к сетям, создавали инвестиционные карты, агентства развития и комитеты для решения спорных вопросов.

- 19 регионов, подтвердивших внедрение стандарта, предоставили предпринимателям налоговые вычеты, на которые в федеральном бюджете заложено пять миллиардов рублей, - сказал Мурат Керефов, замминистра экономического развития России.

В Хабаровском крае к внедрению инвестиционного стандарта приступили по инициативе губернатора Михаила Дегтярева. С марта этого года в регионе начали работу инвестиционный комитет и модернизированное Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций. Также начала действовать инвестиционная декларация, а в сентябре – интерактивная карта.

- Работа над созданием оптимальных для инвесторов условий не заканчивается внедрением инвестстандарта. Мы получили набор рабочих инструментов, и теперь начинается совместная работа с бизнесом и инвесторами, направленная на улучшение делового и инвестиционного климата в регионе, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

Напомним, что инвестстандарт уже начал действовать в 31 регионе страны.

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