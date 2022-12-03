Лазер отечественного производства начали использовать в хабаровской больнице Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровской больнице имени Сергеева появился инновационный лазер отечественного производства для лечения урологических заболеваний. В настоящий момент этот аппарат признан лучшим в мире для лечения отдельных болезней. Инженеры работали над его созданием полтора года.

- Лазеру не важна плотность и тип камня, это его главное преимущество. Отдельным плюсом аппарата является близость сервисных центров и постоянное наличие комплектующих и запасных частей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сейчас во всех медучреждениях Хабаровского края обновляют оборудование в рамках программы развития первичного звена здравоохранения. Всего за два года больницы региона получили больше 700 новых аппаратов, что позволило сделать лечение пациентов качественней и доступней.

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