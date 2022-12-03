Правительство края контролирует состояние мусорных площадок в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Представители краевого министерства ЖКХ, Регоператора по обращению с отходами и Главного контрольного управления проверили состояние мусорных площадок в Хабаровске. Во время объезда была обнаружена проблема возле дома №32 на Сибирской. Здесь отсутствовали контейнеры для сбора отходов.

- Мы выносим мусор на соседнюю контейнерную площадку. Она находится далеко, но больше вариантов нет. Квитанции люди получают и оплачивают исправно, - сказала Надежда Кистенева, председатель ТСЖ.

Местным жителям пообещали установить, по чьей инициативе убрали контейнер, почему это случилось. Вопрос с установкой новых баков в этом районе взят на контроль.

- С начала июля наши специалисты выявили 13 контейнерных площадок, которые зарегистрированы и внесены в реестр, но не существуют в действительности. Это повышает нагрузку на соседние мусорные площадки, - сказал Александр Корчагин, глава управления контроля регоператора по обращению с ТКО.

Замначальника межрайонного отдела госжилнадзора главного контрольного управления Антон Борзецов добавил, что иногда возможно понуждение к организации места для сбора мусора.

- Осмотр площадок выявил проблему фактического отсутствия мест накопления ТКО. По всем адресам, где есть сложности, мы выпишем предостережения, поскольку здесь явное нарушение санитарных норм, - сказал Антон Борзецов.

Представитель министерства ЖКХ Марины Морозовой, еще на 339 площадках число контейнеров не соответствует нормам. Чаще не хватает пары баков, что сильно усложняет организацию вывоза мусора.

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