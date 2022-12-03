Дома как на улице: жители ЕАО жалуются на холод в квартирах

Прокуратура ЕАО проверила температуру в квартирах жителей Биробиджана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители домов по Юбилейной в Биробиджане обратились в прокуратуру. Люди жалуются на холодные батареи и низкую температуру в квартирах. Правоохранители отправились на проверку, которая подтвердила слова жильцов. В домах №№ 3, 5, 11 и 14 выявлены проблемы на обратном трубопроводе. Температура батарей оказалась намного ниже нормы. В квартирах воздух прогревается не более чем до 18-20 градусов.

- По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования и рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В ведомстве не озвучили сроков решения проблемы. Проверка еще продолжается.

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