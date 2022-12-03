Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 5:39

Бизнесмен из Комсомольска скрыл имущество на 3,5 миллиона рублей, чтобы не платить долги

Теперь он стал фигурантом уголовного дела
Александра ЯВИЩЕНКО
Бизнесмен из Комсомольска скрыл имущество на 3,5 миллиона рублей, чтобы не платить долги

Бизнесмен из Комсомольска скрыл имущество на 3,5 миллиона рублей, чтобы не платить долги

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

33-летний предприниматель из Комсомольска рискует заплатить штраф в несколько сотен тысяч рублей или даже лишиться свободы за сокрытие информации от налоговой. Мужчина, имея долги по налоговым платежам и страховым взносам, не указал, что компания владеет имуществом на 3,5 миллиона рублей. По закону, его должны были конфисковать в счет недоимки, но из-за махинаций со стороны должника этого сделать не получилось.

- В ходе расследования удалось собрать необходимые доказательства и предъявить обвинение предпринимателю, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Директор компании, которая предоставляет услуги в сфере оборота древесины, полностью погасил задолженность во время следствия. Но это не снимает с него ответственность. Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинение. Уголовное дело уже передано в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.