Бизнесмен из Комсомольска скрыл имущество на 3,5 миллиона рублей, чтобы не платить долги
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
33-летний предприниматель из Комсомольска рискует заплатить штраф в несколько сотен тысяч рублей или даже лишиться свободы за сокрытие информации от налоговой. Мужчина, имея долги по налоговым платежам и страховым взносам, не указал, что компания владеет имуществом на 3,5 миллиона рублей. По закону, его должны были конфисковать в счет недоимки, но из-за махинаций со стороны должника этого сделать не получилось.
- В ходе расследования удалось собрать необходимые доказательства и предъявить обвинение предпринимателю, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Директор компании, которая предоставляет услуги в сфере оборота древесины, полностью погасил задолженность во время следствия. Но это не снимает с него ответственность. Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинение. Уголовное дело уже передано в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения.
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