Обгоревшего мужчину нашли пожарные в пылающем доме в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

2 декабря в спасательную службу Хабаровска поступило сообщение о пожаре в доме №5 на Литейной. Прибывшие на вызов расчеты сразу приступили к тушению огня. Горела половина одноэтажного дома, который рассчитан на проживание двух семей, и гараж с машиной внутри. Спасатели проверили одну половину дома, но никого внутри не обнаружили. В другой части они нашли мужчину, которого экстренно эвакуировали из здания.

- Пострадавшего приняли врачи «скорой». У него диагностировали ожоги второй степени. Медики забрали его в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Остановить распространение огня удалось в 19:29, а в 22:22 пожар был потушен полностью. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Дознаватели устанавливают причину ЧП, ущерб и виновных лиц.

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