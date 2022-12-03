За девять месяцев население Хабаровского края уменьшилось почти на три тысячи человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае отмечается отток жителей. С января по сентябрь 2022 года регион покинули 40 442 человека, в то время как число прибывших составило 37 583 человека. Населения края за девять месяцев уменьшилось на 2 839 человек.

Большая часть миграционных перемещений населения происходила в пределах России. В другие регионы переехали 75,9% от общего числа убывших и чуть больше 24% покинули территорию государства.

На постоянное место жительства в Хабаровский край приехали 11 тысяч человек, а 8,7 тысяч вернулись обратно в регион после проживания вне его территорий.

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