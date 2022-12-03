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НовостиОбщество3 декабря 2022 7:39

За девять месяцев население Хабаровского края уменьшилось почти на три тысячи человек

Всего из региона за это время уехали больше 40 тысяч человек
Александра ЯВИЩЕНКО
За девять месяцев население Хабаровского края уменьшилось почти на три тысячи человек

За девять месяцев население Хабаровского края уменьшилось почти на три тысячи человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае отмечается отток жителей. С января по сентябрь 2022 года регион покинули 40 442 человека, в то время как число прибывших составило 37 583 человека. Населения края за девять месяцев уменьшилось на 2 839 человек.

Большая часть миграционных перемещений населения происходила в пределах России. В другие регионы переехали 75,9% от общего числа убывших и чуть больше 24% покинули территорию государства.

На постоянное место жительства в Хабаровский край приехали 11 тысяч человек, а 8,7 тысяч вернулись обратно в регион после проживания вне его территорий.

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