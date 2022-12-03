Не справился с управлением: три машины разбились на трассе «Колыма»

Авария с тремя машинами произошла на трассе в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

3 декабря на 1987 километре трассы «Колыма» произошло ДТП с участием трех машин. Водитель «Хонды ЦРВ» не справился с управлением, из-за чего выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Калдиной», а после отлетел в «Хонду Одиссей». В аварии пострадали два человека - водитель «Хонды ЦРВ» и пассажир «Хонды Одиссей».

- На место приехали сотрудники МЧС. Специалисты отключили аккумуляторы двух автомобилей, чтобы избежать возгорания. Также они убедились в отсутствии розлива топлива, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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